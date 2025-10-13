SANTIAGO.-Bajo una fuerte vigilancia policíaco-militar varios movimientos populares del municipio de Navarrete, al norte de esta provincia, iniciaron esta mañana un paro de labores por 48 horas protestando contra los actos de corrupción gubernamental, así como reclamando algunas obras para esa localidad del Cibao Central.

Desde tempranas horas este lunes, el tránsito vehicular tanto liviano como pesado que circula por las calles de Navarrete, se vio completamente interrumpido, con la presencia de decenas de agentes policiales y efectivos militares.

Los convocantes a protestas en Navarrete demandan soluciones a crisis de precios de alimentos y servicios básicos en la comunidad

Anoche, desconocidos hicieron estallar una bomba de fabricación casera en el patio de la residencia de la alcaldesa de Navarrete, Amantina Gómez, pero no se reportaron daños humanos.

Los convocantes del paro declararon esta mañana que se mantienen firmes en su llamado de paralización general.

Movimientos populares de Navarrete inician paro de 48 horas contra corrupción y reclamaciones públicas

“Queremos que las autoridades nacionales vengan a Navarrete a darle el frente a los diversos problemas que nos aquejan , como son los altos precios de los alimentos de primera necesidad, la alta facturación energética, el asfaltado de las calles y suministro de agua potable”, expresó Jorge Luis Durán, vocero del movimiento huelgario.

Asimismo, el paro es protestando contra las decisiones judiciales que emitieron un auto de no ha lugar para el senador Félix Bautista y otro similar para el ex-alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez.

También reclaman el encajonamiento de la cañada de Bacao y terminación de algunos centros educativos.

El comercio mayorista y detallista de Navarrete cerró sus puertas, mientras que la docencia fue suspendida.

Ayer, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, visitó esta ciudad y se reunió con el director regional Cibao Central de la Policía, general de brigada Juan Bautista Jiménez Reynoso, quien garantizó mantener el orden y la tranquilidad en Navarrete.

Los convocantes al paro son los movimientos Frente Popular Navarrete (FPN) 24 de Abril, Frente de Lucha Popular 14 de Junio y varias juntas de vecinos.