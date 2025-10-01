Policía atrapa a ‘Bobote’ y ‘Pipo’ tras crimen en Villa Mella

Durante la investigación, la Policía Científica recolectó varias evidencias, incluyendo prendas de vestir y objetos que vinculan a los acusados

Agentes de la Policía Nacional arrestaron a dos hombres identificados como los presuntos responsables de la muerte del comerciante José Luis Bello Rosario, de 43 años, quien fue herido de bala durante un intento de robo en su residencia, ubicada en el sector Mata Gorda de Villa Mella, donde también operaba un colmado.

Los detenidos, Ismael Moreta (conocido como “Bobote”) y Héctor Manuel (“Pipo”), fueron capturados por miembros de la Subdirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) de Santo Domingo Norte.

Ambos estaban siendo buscados activamente mediante la orden de arresto No. 530-2025-EMES-02418, por su presunta implicación directa en el crimen.

Durante la investigación, la Policía Científica recolectó varias evidencias, incluyendo prendas de vestir y objetos que vinculan a los acusados con la escena del hecho y otros actos delictivos.

Según declaraciones ofrecidas por los propios detenidos, algunos de estos artículos eran utilizados para irrumpir en negocios y sustraer mercancías.

Tras su captura, “Bobote” y “Pipo” fueron entregados al Ministerio Público para ser sometidos a la justicia.