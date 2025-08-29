Santiago. – La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, mantiene desplegados amplios operativos de búsqueda y captura contra los seis hombres acusados de presuntamente drogar y abusar sexualmente de una joven en el municipio Villa González, hecho que además fue grabado y difundido en redes sociales.

Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) realizan allanamientos e intervenciones focalizadas en distintos sectores de la provincia Santiago, con el objetivo de ubicar a los prófugos y someterlos a la justicia.

De acuerdo con informaciones suministradas por las autoridades, las investigaciones han permitido identificar rutas de desplazamiento y conexiones cercanas a los sospechosos, lo que ha fortalecido la estrategia de persecución y el cerco en su contra.

El testimonio de la víctima a la Policía Nacional

Según relató la joven, el incidente ocurrió en un colmadón cercano a la parada de autobuses de Villa González, mientras compartía con una amiga. Preliminarmente, se presume que le habrían dado a ingerir alguna sustancia.

Posibles entregas voluntarias

El vocero policial, Pesqueira, informó que las autoridades han recibido llamadas de comunicadores que reportaron el interés de algunos de los acusados en entregarse de manera voluntaria.

Compromiso de la Policía Nacional

Los organismos policiales reiteraron su compromiso de trabajar de manera conjunta con el Ministerio Público para garantizar la captura de los implicados. Asimismo, advirtieron que los operativos se mantendrán activos hasta lograr que todos respondan ante la justicia.