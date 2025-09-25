Policía captura a implicado en asalto a anciano en Santiago

Santiago. – La Policía Nacional informó este jueves sobre la detención de un hombre acusado de participar en el asalto contra un señor de 82 años, hecho ocurrido el pasado lunes 22 de septiembre en la calle Penetración del sector Villa del Norte y que se viralizó en redes sociales tras la difusión de imágenes de cámaras de seguridad.

El detenido fue identificado como José Alejandro Morán Cruz, señalado como uno de los dos responsables del atraco. Según la denuncia presentada por la víctima, alrededor de las 12:00 del mediodía fue interceptado por dos individuos a bordo de un vehículo gris, quienes lo despojaron de RD$3,000 en efectivo.

Agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, junto a técnicos del DICAT, realizaron las investigaciones correspondientes que permitieron ubicar y arrestar a Morán Cruz, así como ocupar el vehículo utilizado en el hecho.

La institución del orden indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las labores para capturar al otro implicado en el asalto.