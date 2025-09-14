Santo Domingo, R.D. – La Policía Nacional informó sobre la captura de los principales integrantes de la banda delictiva autodenominada “Los Chuky Malos”, presuntamente responsables de cometer múltiples robos en residencias y establecimientos comerciales en sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Los detenidos fueron identificados como:

Joel López Pérez , alias Julio

, alias Julio Yerry Senat , ciudadano haitiano, alias Niño Malo

, ciudadano haitiano, alias Niño Malo Stiven López Monción , alias Boca

, alias Boca Adrián López, alias Chuky, de 22 años, residente en Santo Domingo Este

La operación fue llevada a cabo por miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (ROBO), tras una serie de investigaciones iniciadas luego de la denuncia de un comerciante cuyo negocio de venta de celulares fue asaltado.

Durante el proceso de investigación, los agentes lograron recuperar varios artículos robados, entre ellos:

Dos consolas de videojuegos

Una caja de equipo de realidad virtual

Tres televisores

Los presuntos antisociales y los objetos sustraídos fueron trasladados a la Sección de Procesamiento de Detenidos del Palacio de la Policía Nacional, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para fines de investigación y sometimiento a la justicia.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana y exhortaron a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa para continuar enfrentando con firmeza el accionar delictivo en todo el territorio nacional.