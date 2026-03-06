Policía investiga hallazgo de mujer muerta dentro de una caja en San Cristóbal

San Cristóbal.– La Policía Nacional informó que investiga el hallazgo del cadáver de una mujer de 45 años, encontrado dentro de una caja de cartón, en un hecho ocurrido len el callejón Dos del sector Jeringa.

La víctima fue identificada como Carmen Victoria Montero Alcántara, de 45 años de edad, quien, según las autoridades, al momento del levantamiento del cuerpo no portaba documentos de identidad.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas alrededor de las 8:35 de la mañana, luego de que un agente policial que realizaba labores de patrullaje preventivo en la zona reportara la presencia de una mujer sin signos vitales dentro de una caja de cartón en el referido lugar.

Tras la notificación, unidades de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) y personal técnico se trasladaron a la escena, donde procedieron a acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias.

Puedes leer: Policía arresta a profesora tras video de maltrato infantil en centro educativo

Conforme al acta de levantamiento del cadáver, el cuerpo presenta signos compatibles con asfixia mecánica por estrangulamiento, por lo que el caso es investigado bajo el protocolo correspondiente para muertes violentas.

La Policía Nacional indicó que equipos especializados del DICRIM continúan realizando entrevistas, levantamiento de evidencias y otras diligencias investigativas con el objetivo de identificar, ubicar y apresar al o los responsables del hecho.

La institución agregó que ofrecerá mayores detalles a medida que avancen las investigaciones y se obtengan resultados concluyentes del proceso pericial y judicial.