Santiago de los Caballeros, R.D. – La Policía Nacional arrestó a José Luis Olivo Cordero, alias “Rafelito”, de 27 años, quien figuraba en la posición número cinco de los 10 delincuentes más buscados de Santiago, acusado de múltiples estafas mediante falsas promesas de visas y contratos de trabajo en Estados Unidos, así como de robos en distintos sectores de la ciudad.

DETALLES DEL ARRESTO

El arresto fue ejecutado por miembros de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con base en el destacamento del sector Mari López, en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ007222.

Durante la captura se le incautó:

Un vehículo Hyundai Palisade blanco, placa de exhibición PP803007

blanco, placa de exhibición PP803007 Dos celulares, que serán analizados como parte de las investigaciones

Puedes leer: Rosa Amalia Pilarte se entrega al Ministerio Público tras ser declarada prófuga por lavado de activos

DENUNCIAS Y MODUS OPERANDI

Según el informe policial, “Rafelito” enfrenta al menos diez denuncias formales por estafa, principalmente relacionadas con trámites migratorios fraudulentos y robos en centros comerciales.

Entre las denuncias más recientes:

Una ciudadana entregó US$2,375 y RD$10,800 para supuestos trámites de residencia y visas; toda la documentación resultó ser falsa.

para supuestos trámites de residencia y visas; toda la documentación resultó ser falsa. Otro ciudadano denunció que tras alquilarle una impresora multifuncional por un año y pagar RD$29,000, el imputado desapareció con el equipo, dejando su oficina desmantelada.

PRESENTACIÓN ANTE LA JUSTICIA Y LLAMADO A VÍCTIMAS

José Luis Olivo Cordero será presentado ante la justicia en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible implicación en otros hechos similares en la región.

La Policía Nacional exhorta a todas las personas que hayan sido víctimas de estafas bajo este modus operandi a presentarse ante la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad en Santiago, con el fin de aportar información que fortalezca el expediente judicial.