San Cristóbal, RD – Un adolescente de 12 años resultó herido tras recibir una golpiza por un hombre identificado como Pingüilo, en un hecho ocurrido en el sector Jeringa, del municipio cabecero de la provincia San Cristóbal.

El ataque provocó la fractura de un diente del menor. Hasta el momento, las autoridades no han precisado los motivos que desencadenaron la agresión.

Se espera que el caso sea investigado por las autoridades competentes para determinar responsabilidades y medidas legales contra el agresor.