Policía recupera equipos robados al periódico El Camino; persigue a sospechoso

Santiago.– Fueron recuperados los equipos electrónicos sustraídos del periódico El Camino, durante una intervención realizada por agentes de la Policía Nacional en el sector El Cambronal, como parte de las investigaciones iniciadas tras la denuncia del caso.

De acuerdo con el informe, agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con asiento en el destacamento Plaza Valerio, lograron ubicar los objetos en una pensión abandonada, donde también fue localizado el presunto autor del robo, identificado con el alias de “El Cache”.

Al notar la presencia policial, el individuo emprendió la huida, dejando abandonados múltiples artículos, entre ellos computadoras portátiles, discos duros, equipos de sonido, UPS, cables y bocinas, los cuales fueron posteriormente reconocidos por la denunciante como propiedad del medio afectado.

Según el reporte preliminar, el hecho se produjo la noche del 21 de marzo, cuando el sospechoso violentó los hierros de protección en la parte trasera del local, ubicado en la calle 30 de Marzo esquina avenida Circunvalación, logrando acceder por una ventana.

Una vez dentro, penetró al área de inventario y almacén, de donde sustrajo equipos electrónicos y documentos institucionales.

La institución afectada indicó que el robo quedó captado por cámaras de vigilancia, las cuales muestran que el individuo regresó al lugar la noche del 22 de marzo, portando un arma de fuego.

Investigación en curso

Tras recibir la denuncia el lunes 23 de marzo, la Policía inició labores de levantamiento y análisis de imágenes, lo que permitió identificar al presunto responsable.

Las autoridades informaron que se encuentran en proceso de solicitar una orden de arresto contra el individuo, para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir los delitos contra la propiedad y garantizar la seguridad ciudadana.