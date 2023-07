Políticos dañinos

Un día después de la apertura oficial de la precampaña electoral, al menos el Gran Santo Domingo se hizo sentir por grandes bandereos, a cargo principalmente de motociclistas que exhibieron con gran esplendor la actividad.

Desde aquel día hasta mayo 2024 no habrá tregua, pues los seguidores de los precandidatos y las candidaturas definitivas no cesarán anunciando a sus predilectos y arengando mentiras a su favor.

Los aspirantes a cargos electivos, nada o muy poco tienen que ofrecer, principalmente los que han ocupado cargos públicos anteriormente y no cumplieron con lo ofrecido, se marearon con el tufo a poder o metieron las manos en lo ajeno. Si a las cúpulas de los partidos se les va las manos como en periodos pasados, llevando candidatos de mala conducta y por tanto rechazables, los votantes debemos comprometernos a no aprobarlos, no votando por ellos.

Los ex gobernantes que metieron las manos y/o protegieron familiares o subalternos suyos, no debemos apoyarlos en sus afanes de volver a gobernar para hacer lo mismo.

Si los partidos dejan colar comerciantes de sustancias prohibidas, no votemos por ellos. En general no apoyemos precandidatos ni candidato de malas conductas, ladrones, liosos, tramposos ni matagente.

Desde hoy hasta las elecciones finales de febrero/mayo 2024 debemos montar una campaña de rechazo a todo candidato cuya conducta oscile entre mala y dudosa.

Cuando la decisión está en las urnas los votantes somos los que mandamos, no los postulantes, pues juntos, y mínimamente unificados tenemos más inteligencia que todos ellos, y por tanto tenemos la sartén por el mango para hacer valer nuestras posiciones.

No tenemos necesidad ni razones para apoyar comportamiento perverso de personas que han desviado furgones de dinero y miles y miles de propiedades del pueblo dominicano, retrasando su desarrollo y retorciendo la conducta de buena parte de su población.

Todos ellos son corresponsables de los males que están afectando nuestra sociedad, como son los casos de la violencia, la corrupción, el crimen organizado y/o callejero que no nos dejan vivir en paz.

En esta campaña electoral promovamos el ejercicio reiterado de NO dejar pasar a los políticos dañinos. Así, estaríamos reconociendo y apoyando a los políticos serios, transparentes y honestos.

Lic. Santiago Martínez