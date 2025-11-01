Santo Domingo. — En un emotivo momento durante una dinámica de desahogo en La Casa de Alofoke 2, el exjugador de Grandes Ligas Luis Polonia compartió uno de los episodios más dolorosos de su vida: la vez en que su propio hijo habría participado en la planificación de un asalto a su residencia.

Con evidente carga emocional, Polonia relató que el hecho ocurrió hace unos cinco años y que un grupo de delincuentes dominicanos, con la supuesta participación de su hijo, irrumpió en su hogar, donde sustrajeron cerca de cuatro millones de pesos y prendas de alto valor.

El expelotero, reconocido como una de las figuras más queridas del béisbol dominicano, confesó que esa experiencia marcó profundamente su vida familiar y emocional, provocando una ruptura que tardó años en sobrellevar.

Sin embargo, Polonia aprovechó el momento para perdonar a su hijo y manifestarle su amor: “Mi niño, yo te quiero… si tengo la oportunidad de traerte para atrás, voy a buscarte. Te quiero para atrás”, dijo entre lágrimas.

El momento se produjo en medio de una jornada del reality conducida por el comunicador y psicólogo Josell Hernández, en la que los participantes compartieron sus temores, vivencias y situaciones personales que les han generado ansiedad, convirtiendo el espacio en una especie de terapia grupal.

Posible salida

De igual forma, durante su intervención el expelotero anunció su posible salida del reality el próximo martes justificando que sus responsabilidades fuera del concurso ameritan su presencia, lo que tomó a todos por sorpresa.

De inmediato, sus compañeros aconsejaron sopesar la decisión y hablarlo ya que lo han considerado un gran miembro dentro de la casa.

El anuncio provocó que, horas después, Santiago Matías (Alofoke), productor del reality, se presentara de manera inesperada a la casa para hablar con Polonia en el Confesionario y darle seguridad de que todo fuera está bien y que no debe preocuparse.