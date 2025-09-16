¿Por qué Amelia Alcántara sale de Alofoke Media Group?

La comunicadora Amelia Alcántara anunció que ya no es miembro de la empresa Alofoke Media Group, donde se desempeñaba como panelista del programa radial “Sin Filtro Radio Show”.

A través de una publicación en redes sociales, expresó su agradecimiento con el empresario Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”. “Por este medio deseo informarles que ya no formo parte de la plataforma Alofoke. Estoy profundamente agradecida con el señor Santiago y con todo el equipo directivo por la oportunidad brindada y por las experiencias que me han permitido crecer personal y profesionalmente”.

La llamada “La More” señaló que con la salida del proyecto se lleva aprendizajes consigo. “La vida está llena de aprendizajes y hoy me llevo uno más que suma a mi camino. A todas las personas que me han apoyado, querido y seguido, les digo con tranquilidad que estoy bien, seguiré estando bien y que lo mejor aún está por venir”.

Además, aseguró que “queda mucha Amelia Alcántara para rato” y adelantó que pronto estará en nuevos proyectos. “Este no es un adiós definitivo: todavía queda mucha Amelia Alcántara para rato. Confíen en que muy pronto estaré compartiendo con ustedes nuevos proyectos y metas que me llenan de entusiasmo y compromiso”.

“Todo el que obra mal. Le va mal…”, con esta frase finalizó su mensaje en el que también agradeció a sus seguidores por el cariño y apoyo.

No es primera vez que Estephanía Alcántara, nombre de pila de Amelia, se desvincula de la empresa de Alofoke. Se recuerda que hace 2 años salió del programa radial “Sin Filtro Radio Show” tras un altercado con la comunicadora Vitaly Sánchez.

La versión de Alofoke

Santiago Matías, CEO de la empresa, explicó que la salida de Amelia Alcántara fue parte de una decisión administrativa relacionada con la estructura organizativa de la plataforma, desmintiendo que sea por controversias.

En una transmisión en vivo de Alofoke Radio Show, el empresario destacó la profesionalidad y dedicación de Alcántara durante los años en que laboró en la empresa.

¿Fue provocada?

“Todo se lo dejo a Dios”, dijo Amelia este martes al republicar un video en sus historias de Instagram en el que El Dotol Nastra y Candy Flow se refieren a su salida de la plataforma.

“Hubo alguien que le metió un chip al loco mío para que botaran a Amelia. Se ha comunicado conmigo y me dice “Negro no quiero perder mi trabajo pero me están provocando mucho”. Amelia no es de atacar, Amelia es de defenderse”, comentó el creador de contenido en su canal de YouTube.