Donald Trump

Presidente Estados Unidos

Eleva más las tensiones en la región y el mundo al no descartar posibles ataques militares a Venezuela a nombre de la lucha contra el narcotráfico. Ninguna nación democrática concuerda con el asalto al poder en la nación de Nicolás Maduro, pero tampoco con una intervención armada para perseguir el narcotráfico.

Rafael Barón Duluc

Senador La Altagracia

Aunque se ha garantizado que la cesantía no será tocada y que se escuchará a todos los sectores hay muchas expectativas sobre la reforma laboral que analiza una comisión bicameral que preside. La verdad es que después de esperarse tanto tiempo, el proyecto, que tanta controversia ha generado, no puede festinarse.

Robert Redford

Actor y director

Su muerte a los 89 años de edad colma de nostalgia a una generación que disfrutó de sus películas. En República Dominicana filmó episodios de Habana, una cinta sobre la Cuba previa a la revolución de 1959. Que jamás se le nominara a un Oscar por sus interpretaciones no evitó que se convirtiera en una leyenda.