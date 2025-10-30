Conoce los precios de las entradas para el concierto de Ed Sheeran en República Dominicana

El cantautor británico Ed Sheeran arrancará su gira por Latinoamérica con un concierto en República Dominicana el próximo sábado 9 de mayo de 2026, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, bajo la producción de SD Concerts.

El espectáculo marcará el inicio del “Loop Tour”, una nueva etapa en la carrera del artista, quien regresa a los escenarios tras el éxito mundial de su “Mathematics Tour”.

Precios

La preventa de boletas está disponible desde este jueves a través de www.tuboleta.com.do, de forma exclusiva para usuarios de tarjetas Visa Infinite de todos los bancos.

La venta general comenzará el lunes 3 de noviembre, con precios que oscilan entre RD$2,436 en Palco Central y RD$13,535 en Cancha Frontal.

Mientras que las entradas para la sección General Standing cuestan RD$6,226 y los Palcos Laterales tienen un precio de RD$3,789.

Loop Tour

El “Loop Tour” iniciará oficialmente en Oceanía, con presentaciones en Nueva Zelanda y Australia, antes de su paso por América Latina.

La gira celebra el lanzamiento de su más reciente álbum, “Play”, con el que Sheeran experimenta nuevos estilos musicales y colaboraciones con reconocidos productores y artistas internacionales.