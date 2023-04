Premios Heat ya tiene nominados

La organización de los Heat Latin Music Awards dio a conocer este jueves las nominaciones de su octava gala de premiación que, como de costumbre, será celebrada en una las paradisíacas playas de Cap Cana, el próximo 8 de junio.

En esta edición los colombianos Karol G, Feid y Bad Bunny lideran las nominaciones con seis, El Alfa con cinco y Romeo Santos, Christian Nodal y Bizarrap, con cuatro.

Durante la actividad celebrada en la discoteca Jet-Set Club la presentadora dominicana Caroline Aquino y el comediante e influencer venezolano Marko, fueron los animadores de la velada que contó con invitados especiales, como el puertorriqueño Jorge Pabón “El Molusco”, la presentadora ecuatoriana Michela Pimbu, y el productor y presentador colombiano DimeloKing, quienes dieron a conocer a los nominados.

Chris Lebrón va por la estatuilla al Artista Revelación.

Shakira, Maluma, Manuel Turizo, Christian Nodal y Chris Lebron cuentan con con tres postulaciones; Arcángel, Marc Anthony, Carlos Vives, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Grupo Firme, Justin Quiles, Piso 21, Quevedo, Kany García, Morat, Lasso, Sebastian Yatra y Rosalía cuentan con dos cada uno.

Por segundo año consecutivo los Heat Latin Music Awards entregarán el reconocimiento de “Artista tendencia de LosHeat.Tv”, para el talento con la mayor interacción en la plataforma de la premiación.

La organización anunció la integración de las nuevas categorías: “Dj del año”, “Canción del año” y “Mejor contenido plataforma musical”, las cuales se unen a las ya conocidas 17 categorías, cuyos ganadores serán escogidos por el público a través de la App gratuita de LosHeat.Tv.

Para votar

Romeo Santos tiene cuatro nominaciones.

Las votaciones ya se encuentran abiertas. Se puede votar por sus artistas favoritos cada 24 horas a través de la App de descarga gratuita LosHeat.Tv.

Nuevas categorías

Los Premios HEAT contarán con tres nuevas categorías; “Dj Del año”, “Canción del Año” y “Mejor Contenido, Plataforma Musical” que seguirán exaltando el trabajo dentro de la escena musical.

Dominicanos nominados:

Mejor Artista Masculino

– Bad Bunny

– Christian Nodal

– Romeo Santos

– Alejandro Fernández

– Prince Royce

– Wisin

– Ozuna

– Feid

– Maluma

Mejor Artista Femenino

– Shakira

– Karol G

– Tini

– Rosalía

– Farina

– Greeicy

– Natti Natasha

– Emilia Mernes

– Kim Loaiza

– Gloria Trevi

Mejor Artista Urbano

– Bad Bunny

– Karol G

– Feid

– Arcángel

– Eladio Carrión

– Ryan Castro

– Rauw Alejandro

– Justin Quiles

– El Alfa

– Farruko

Mejor Artista Tropical

– Carlos Vives

– Romeo Santos

– Silvestre Dangond

– Marc Anthony

– Víctor Manuelle

– Felipe Peláez

– Américo

– Eddy Herrera

– Jandy Ventura

Mejor Artista Región Norte

– Farruko

– Sech

– Dalex

– Kim Loaiza

– Chris Andrew

– Jay Wheeler

– El Alfa

– Mora

– Justin Quiles

– Chris Lebron

Artista Revelación

– Polimá Westcoast

– Lola Índigo

– Quevedo

– Edén Muñoz

– Brray

– Chris Lebron

– LIT Killah

– Kim Loaiza

Promesa Musical

– TEO

– Elena Rose

– Young Miko

– Paopao

– Dayanara

– Mario Bautista

– Ángel Dior

– ADSO

– Villano Antillano

– Mar Rendón

Mejor Artista Urbano Dominicano

– El Alfa

– Ángel Dior

– Rochy RD

– Chimbala

– La Materialista

– Bulova

– La Insuperable

– Flow 28

– Rosaly Rubio

Mejor Video

– “Mientras me Curo del Cora” – Karol G

– “For Sale” – Gilberto Santa Rosa, Carlos vives

– “La Reina” – Maluma

– “Le Pido a Dios” – Feid

– “Mi Pecadito”- Mike Bahía, Greeicy

– “Ambulancia” – Camilo, Camila Cabello

– “Cairo” – Karol G, Ovy on The Drums

– “Suegra” – Romeo Santos

– “Tití Me Preguntó”- Bad Bunny

Mejor Colaboración

– Karol G, Shakira – “TQG”

– Rauw Alejandro, Baby Rasta – “Punto 40”

– Arcangel, Bad Bunny – “La Jumpa”

– Romeo Santos, Chris Lebron – “SIRI”

– Ozuna, Feid – “Hey Mor”

– El Alfa, Zepekeño, El Pepo Show – “Arrebatao Remix”

– Lasso, Sebastián Yatra – “Ojos Marrones”

– Kany García, Christian Nodal – “La Siguiente”

– Mora, Feid – “La Inocente”

Canción del Año

– “La Bachata” – Manuel Turizo

– “BZRP Music Sessions #53” – Bizarrap, Shakira

– “Despechá” – Rosalía

– “Feliz Cumpleaños Ferxxo” – Feid

– “Los Cachos” – Piso 21, Manuel Turizo

– “Tití Me Preguntó” – Bad Bunny

– “Provenza” – Karol G

– “La Fórmula” – Maluma, Marc Anthony

– “BZRP Music Sessions #52” – Bizarrap, Quevedo

– “Bendecido” – El Alfa, Farina

– “Me Porto Bonito” – Bad Bunny, Chencho Corleone