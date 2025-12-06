Santo Domingo.-Este domingo se esperan algunos nublados acompañados de lluvias dispersas durante la tarde y horas de la noche en 12 provincias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Estas localidades son el Gran Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Duarte, Sánchez Ramírez y Barahona.

La entidad detalló que estas precipitaciones se deben a una débil vaguada que se estaría acerque al territorio y provocando el transporte de campos nubosos.

El lunes

Para mañana, inicio de la segunda semana de diciembre, Indomet indicó que la débil vaguada y el viento del este continuarán generando nublados de manera ocasional, acompañados de lluvias débiles y pasajeras a lo largo del día y la noche, hacia poblados ubicados en las regiones noreste, sureste, el valle del Cibao y la cordillera Central.

Temperaturas

En un comunicado, la entidad pronóstico meteorológico recordó que la sensación térmica continuará agradable, debido a la época del año, en especial durante la noche y la madrugada.

Precisó que estas condiciones serán aún más notorias en las zonas montañosas y valles del interior del país. También prevé la presencia de episodios de nieblas o neblinas en horas de mañana.

El Instituto Dominicano de Meteorología dio a conocer que la temperatura mínima estará entre los 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.