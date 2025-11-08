Santo Domingo.-El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó este sábado que para este domingo una nueva vaguada incrementará las lluvias sobre distintas regiones del territorio nacional.

Asimismo, que se esperan lluvias de diferentes intensidades y frecuencias, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas, principalmente sobre localidades de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y San Pedro de Macorís.

También, en Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Elías Piña.

Durante la noche, las precipitaciones ocurrirán en forma de aguaceros moderados a fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, dijo el organismo.

Dijo que la mínima estará entre 21 y 23 grados Celsius y la máxima entre 30 y 32 grados.

El lunes, durante la madrugada, continuarán las lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, afectando provincias del litoral costero Caribeño.

En el transcurso de la mañana, la vaguada comenzará a alejarse, provocando una reducción progresiva de las lluvias sobre las regiones Nordeste, Sureste, Cordillera Central y Suroeste.

Durante la tarde, continuarán ocurriendo chubascos con tronadas y ráfagas de viento aisladas en sectores de la Cordillera Central, Suroeste y zona fronteriza.

Esa situación meteológica se extenderá hasta las primeras horas de la noche, momento en que el cielo tenderá a mostrarse con nubes dispersas en gran parte del territorio nacional.

El lunes, desde la madrugada y primeras horas de la mañana, la provincia Santo Domingo estará nublado con lluvias, tronadas y ráfagas de viento. En tanto que, el Distrito Nacional incrementos nubosos desde la madrugada.