Presentadora Karina Bonilla sorprende a su madre y conmueve a miles en redes

La presentadora dominicana Karina Bonilla se hizo tendencia la noche del viernes luego de compartir un video donde, en un acto de amor y empatía, sorprendió con su cabeza rapada a su madre, quien padece cáncer de mama.

En el audiovisual, Bonilla, quien también padeció cáncer, le manifiesta a su progenitora que no le importaría quedarse sin cabello, pese a que durante su proceso a ella nunca se le cayó; idea que la madre rechazó, por considerar que sería un cambio fuerte en la imagen de su hija.

“Yo te entiendo, pero quizá si tú ves así (sin cabello), te da cosa mami… Karina esto es total mira, mira mi cabecita, no es fácil”, dice la madre para luego besar y abrazar a su hija.

Momento en que Karina Bonilla se rapa la cabeza.

En ese momento, la presentadora de «Pégate y Gana con el Pachá» se separa un poco para quitarse la peluca que llevaba puesta dejando al descubierto su cabeza sin cabello, acto seguido su madre sorprendida empieza a llorar.

“Nooo, ¿Por qué lo hiciste, si yo te dije que no lo hicieras?”, cuestionó la señora, recibiendo por respuesta que el cabello no es importante si no lo que hay en el interior.

Tras la publicación del video, las reacciones por parte de colegas, amigos y seguidores no se hicieron esperar, resaltando el acto de amor hecho por la comunicadora, oriunda de Santiago de los Caballeros.

“Estoy dando grito como una loca. Dios las bendiga”, comentó la comunicadora Yubelkis Peralta.

“Dios bendiga a tu madrecita linda. Dile que le mando un abrazo y que estaré orando por ella”, escribió también el merenguero Manny Cruz.

Horas después, la comunicadora hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde agradeció las muestras cariño y contó su parte de su historia de vida, con los difíciles momentos que le ha tocado enfrentar.

Propósito

Durante un poco más de 56 minutos, Karina Bonilla habló con sus seguidores a quienes manifestó que su interés al raparse la cabeza y compartir en redes el video es promover la empatía y demostrarle a su madre que no le importa verse calva, así como ella.

“Que cada persona que vea esto sea empático con alguien que esté sufriendo esta maldita enfermedad. Que mi mama entienda que es por amor, que no me importa verme calva… y que cuando ella este ahí en su proceso, de la mano hacerlo con ella”, expresó.

Aseguró que valió la pena la decisión tomada y que no se arrepiente de ello porque su mamá ahora se ve más animada.

“A mí no me importa que me vean y que digan ¡ay tienen cáncer!, no me importa, me importa que ella sepa que yo la amo y que voy a estar ahí siempre, hasta el último suspiro que Dios me dé”, enfatizó.

Karina Bonilla

Dijo que mantendrá su nueva imagen mientras su madre esté en ese proceso, aunque pueda que en alguna u otra ocasión, por motivo de trabajo, deba usar pelucas.

“Yo no me voy a poner cabello hasta que mi mama toque esa campana y salgamos juntas de este proceso”.

Agregó que: “Yo quiero llegar al corazón de la gente que está como nosotras en esta situación, en esta postura, llegar al corazón de la gente que ha perdido la esperanza en el ser humano bueno, el ser humano noble”.

Testimonio de fe

Bonilla habló reiteradas veces del valor de la fe, y su creencia en Dios, que en su caso, ha sido fortalecida en medio de los momentos difíciles por los que ha pasado y sigue pasando.

Fue por ello que contó resumidamente su historia de vida, donde narró lo difícil que fue para ella ver morir a su abuela en sus manos, víctima del cáncer y lo duro que fue ver a su hijo en una cama de hospital, en intensivos, al borde de la muerte.

“Ver morir a mi abuela en mi mano, con un cáncer fulminante, fue una de las cosas más terribles, ver a Shalim en intensivos, conectado a miles de aparatos me devolvió la fe en Dios, increíble”, dijo.

Luego de esos fuertes golpes, la terrible enfermedad llegó a su vida, con apenas 34 años le fue diagnosticado cáncer de colon, logrando superarlo dos años después.

“Pasar yo por un proceso de cáncer donde quede invalida, donde quede muda, se me quemaron las extremidades, mi cara, mis pies, mis manos, es una prueba fehaciente del poder y la misericordia de Dios para mi vida”, dijo entre lágrimas y visibles temblores.

“El diablo debe estar encojonao´ porque mientras más pruebas me da, más fuerte me hago. Me siento fortalecida y agradecida de Dios, viviendo algo que no le deseo a nadie pero con la confianza y certeza absoluta de que el mismo que permitió que yo estuviera en medio del mar, en medio de la nada, me tiene agarrada para que yo no me hunda, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan”, exhortó.

En los últimos minutos del video que también compartió en su red social, Bonilla manifestó que mientras viva seguirá contando de “la gran misericordia y bondad de Dios” para ella.