El presidente de los Estados Unidos Donald Trump conversa con el presidente Luis Abinader en Miami. / Archivo.

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader logró posicionar a República Dominicana como el socio más confiable del Caribe en materia de seguridad fronteriza, transición energética y transparencia institucional durante el mes de marzo de 2026, tras una gira estratégica por Estados Unidos, Chile y Francia, informó este sábado la Dirección de Prensa de la Presidencia.

En esa ofensiva internacional, definida como un despliegue de diplomacia proactiva sin precedentes, el jefe de Estado no solo ha consolidado el liderazgo personal en foros de alto nivel como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la cumbre «Escudo de las Américas», sino que ha asegurado compromisos de inversión técnica y financiera que impactarán directamente en la modernización del transporte masivo, la estabilidad del sistema eléctrico y la creación de empleos de alta especialización en el país.

En una nota enviada a esta redacción se explica que los logros obtenidos en este periplo trascienden la formalidad protocolar para convertirse en beneficios tangibles: desde la firma de una coalición militar regional en Miami para blindar las fronteras contra el narcotráfico, hasta la ratificación del apoyo francés para la expansión del sistema de transporte nacional y la integración de RD en los estándares de gobernanza de la OCDE.

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“Estos hitos garantizan un clima de inversión robusto y una mayor seguridad nacional, traduciéndose en una economía más resiliente y un Estado más eficiente para todos los dominicanos”.

Indica la nota que, a nivel internacional, la presencia de Abinader en la investidura de José Antonio Kast en Chile y sus reuniones bilaterales con los presidentes Emmanuel Macron y Donald Trump reafirman que la República Dominicana ha dejado de ser un espectador para convertirse en un actor gravitante en el nuevo eje político y económico global.

Mientras que en el plano nacional, el éxito de estas visitas se refleja en la validación de las reformas anticorrupción por organismos internacionales y la apertura de nuevas puertas para la diáspora, asegurando así el crecimiento del país.

En Miami, EE. UU.: El Blindaje del Caribe y Seguridad Energética; en el marco de la cumbre «Escudo de las Américas», el presidente Abinader priorizó la protección del territorio y la estabilidad de los recursos.

En lo que respecta a la alianza energética: sostuvo una reunión clave con el secretario de Energía, Chris Wright, para impulsar la cooperación en desarrollo sostenible y fortalecer las relaciones eléctricas; impulso comercial: acordó con el representante comercial, Jamieson Greer, mecanismos para agilizar el intercambio de bienes y fortalecer la competitividad dominicana.

En Santiago, Chile: Presencia en el nuevo eje regional; el mandatario asistió el 11 de marzo a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, consolidando a República Dominicana como un aliado democrático estratégico en el Cono Sur.

En París, Francia: Inversión de vanguardia y buen gobierno; la gira cerró con broche de oro en la capital francesa, enfocada en la sofisticación de la economía nacional.