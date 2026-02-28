Presidente Abinader cumple promesa con Al Horford y Quisqueya al entregar techado La Tribu

La Romana.– El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración del techado multiuso del Club La Tribu, en el sector Quisqueya, cumpliendo así una promesa asumida con la comunidad y con la familia del baloncestista dominicano Al Horford.

La obra, entregada junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, se convierte en un nuevo espacio para el impulso del deporte y la formación de la juventud romanense. Se trata del proyecto número 39 inaugurado durante la actual gestión del Ministerio de Deportes.

Un compromiso hecho realidad

Durante el acto, se recordó que la iniciativa surgió luego de que Al Horford visitara el Palacio Nacional tras conquistar un campeonato con los Boston Celtics, momento en el que expresó el deseo de ver un techado profesional en la comunidad que vio nacer a su padre.

Según relató el ministro Cruz, el mandatario no solo acogió la propuesta, sino que decidió ampliarla para convertirla en un techado multiuso con dos canchas: una para calentamiento y otra para competencias formales.

La instalación, construida con una inversión superior a 62 millones de pesos, cuenta con piso certificado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), así como tabloncillo profesional, pizarras electrónicas, relojes de 24 segundos y estructuras aptas para baloncesto y voleibol.

Espacio de formación y prevención

El presidente Abinader destacó que este tipo de infraestructuras forman parte de una visión orientada a dotar a cada municipio del país de espacios recreativos seguros y de calidad, donde la juventud pueda desarrollarse en un ambiente sano.

Como parte del acto, fue juramentado el voluntariado del Club La Tribu, integrado por miembros de la comunidad que tendrán la responsabilidad de velar por el mantenimiento y buen uso de la instalación.

Por su lado, Tito Horford, inmortal del deporte y padre del jugador de la NBA, agradeció al mandatario por cumplir una promesa esperada durante más de cuatro décadas. “Usted nos dio su palabra y hoy podemos ver el antes y el después”, expresó.

Impacto en La Romana

La gobernadora Ivelisse Mercedes Méndez y el alcalde Eduardo Kery Metivier valoraron la entrega como un hecho trascendental para el sector Quisqueya, al considerar que el techado no solo fortalece el deporte, sino que también promueve la integración comunitaria.

La estructura, de casi 1,600 metros cuadrados, incluye camerinos, oficinas administrativas, gradas, baños públicos, iluminación moderna, verja perimetral remozada y accesos para personas con discapacidad, consolidándose como un centro de encuentro social y deportivo para La Romana.

En la actividad también estuvieron presentes el ministro de Turismo, David Collado; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, entre otras personalidades.