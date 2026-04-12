Santo Domingo.– El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, reiteró la necesidad de dar continuidad al programa de adquisición de equipos para la recolección de residuos sólidos en los municipios y distritos municipales del país, con el objetivo de fortalecer la limpieza y salubridad de los espacios públicos.

El programa, impulsado entre 2021 y 2025, ha permitido la entrega de 217 camiones compactadores, mientras que en la actualidad existen solicitudes para 56 unidades adicionales por parte de distintos gobiernos locales.

El presidente de la LMD, Víctor D’Aza, explicó que este apoyo resulta clave, especialmente en municipios pequeños, donde la cantidad de residuos no hace rentable la participación del sector privado en el servicio de recolección.

Modelo diferenciado según tamaño del municipio

D’Aza planteó la necesidad de aplicar un esquema mixto, adaptado a la realidad de cada territorio.

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“En los municipios de más de 50,000 habitantes debe promoverse la tercerización del servicio, mientras que en aquellos con menor población o condiciones geográficas más complejas se debe continuar apoyando la adquisición de equipos para su gestión directa”, indicó.

El funcionario sostuvo que este enfoque permitiría mejorar la eficiencia del servicio y garantizar cobertura en zonas donde actualmente existen limitaciones operativas.

Respaldo del Gobierno a la gestión de residuos

El titular de la Liga Municipal Dominicana valoró además la disposición de fondos por parte del presidente Luis Abinader, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, para fortalecer el sistema de recolección de desechos.

Destacó que estas acciones forman parte de una política integral que incluye la modernización del marco legal, la búsqueda de soluciones para el vertedero de Duquesa y la asignación de recursos para mejorar la limpieza en los municipios del Gran Santo Domingo.

“El presidente ha demostrado su compromiso con mejorar la gestión de residuos sólidos y la calidad del servicio de aseo urbano en todo el país”, afirmó D’Aza.