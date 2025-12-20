Los sistemas de manejo de residuos nunca darán abasto, si no se reducen los niveles de producción de plástico.

Santo Domingo.-El crecimiento de los residuos sólidos urbanos en República Dominicana ya ha alcanzado en 2025 las 13,349 toneladas diarias, de los cuales el 8.4 % son plásticos.

La información fue dada a conocer por el ministro de de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, y la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ana María Díaz, quienes junto al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el proyecto “Plastic Reboot” a los fines de reducir este flagelo.

“Como nación insular, nuestra prosperidad está íntimamente ligada a la salud de nuestra tierra y nuestros mares. Este proyecto no solo busca limpiar, sino rediseñar la forma en que producimos, consumimos y recuperamos los plásticos, garantizando la supervivencia de nuestro patrimonio natural para las futuras generaciones”, destacó el ministro Paíno Henríquez.

El proyecto cuenta con una ejecución de cinco años, con metas medibles donde se espera evitar la generación de 11,158 toneladas métricas de plásticos y reducir más de 24,000 toneladas de CO2.