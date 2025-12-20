Santo Domingo.-El director de Servicios Penitenciarios y Correccionales de la Procuraduría General de la República, Roberto Santana, informó este sábado que los presos del Centro Correccional de Las Parras han amenazado con “picotear” a los presos del fraude cometido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) si los llevan a las áreas comunes.

“Los presos dicen que si se los llevo allá, los picotean” y que por esa situación los mantienen separados.

Dijo que su función es garantizar que estén seguros y viables, para enfrentar el proceso judicial sin ningún tipo de privilegios.

Un nuevo grupo de 600 reclusos desde la cárcel La Victoria ya ocupan el Centro Correccional Las Parras, en el municipio Guerra.

Dijo que simplemente lo que se ha hecho es que han puesto los presos en un lugar aislado.

Sostuvo que tanto los presos como la gente que está en las calles están indignados con ese caso.

Santana, aseguró que el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y otros implicados en el supuesto desfalco a esa institución se mantienen bajo una “condición especial” dentro del sistema penitenciario, por razones de seguridad.

Los reclusos vinculados al caso se encuentran separados de la población común, debido a que existe un alto riesgo de represalias en su contra si comparten el mismo espacio con otros privados de libertad.

Roberto Santana

“Están separados de la población común, lo puedo decir de una manera técnica, protocolar o llana”, dijo.

Unos 600 presos de la cárcel de La Victoria ya guardan prisión en la cárcel de Las Parras.

Al momento de su traslado algunos de ellos lo veían como el fin de una dura y larga espera.

El traslado se desarrolló entre algarabía y las despedidas improvisadas.