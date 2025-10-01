Santo Domingo, RD. – El Tribunal de Primera Instancia dictó tres meses de prisión preventiva contra José Antonio Glass, alias “Yoyon”, de 57 años, acusado de agredir sexualmente y asesinar al niño Yostín Peralta, de 10 años, en el sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

La medida de coerción busca garantizar que el imputado permanezca recluido mientras avanzan las investigaciones de un caso que ha causado gran consternación nacional.

De acuerdo con las autoridades, cámaras de seguridad en Los Mina captaron al menor caminando junto al acusado poco antes de su desaparición.

Posteriormente, la Policía Científica halló en el área boscosa donde fue encontrado el cuerpo de Yostín, objetos personales del niño que coinciden con la vestimenta y pertenencias vistas en el video.

El cadáver del menor presentaba trauma en el cuello y fue trasladado al INACIF para confirmar la causa de muerte y determinar si hubo abuso sexual.

El Ministerio Público resaltó que Glass ya había sido condenado en 2009 a 15 años de prisión por agresión sexual contra otro menor, lo que ha generado un fuerte debate público sobre la reincidencia y la protección de la niñez en el país.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias para que el responsable reciba la sanción correspondiente.