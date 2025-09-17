SANTO DOMINGO.— Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso prisión preventiva contra un hombre acusado de violar a una mujer de 73 años de edad.

El imputado fue identificado como Samuel Aquino y/o Samuel Moreta, quien deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata.

Según el expediente, la investigación está a cargo de la magistrada Brenda Reyes, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. La víctima relató que el hombre llegó a su vivienda solicitando un vaso de agua y, cuando ella dio la espalda, la amenazó con un cuchillo y la obligó a entrar a su habitación, donde la agredió sexualmente.

Prisión preventiva

Quizas te interese: TSE conocerá demanda contra dirigentes del PRM en Carretón de Baní

Durante el forcejeo, la mujer resultó herida en la mano izquierda, lesión que requirió sutura en un centro de salud y quedó documentada en el certificado médico forense.

Además, un informe psicológico detalla que la víctima presenta indicadores de ansiedad de alta intensidad, estrés y preocupación constante como consecuencia de la agresión.

El Ministerio Público ha calificado de manera provisional los hechos como violación sexual agravada, delito tipificado en los artículos 309 y 331 del Código Penal dominicano, en perjuicio de la víctima, cuyo nombre se omite para evitar su revictimización.