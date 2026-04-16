El sector de Villa Aura, en Santo Domingo Oeste (SDO), se encuentra en una situación de «emergencia sanitaria» debido a la acumulación descontrolada de desechos sólidos, según denunciaron sus residentes.

Los afectados aseguran que los camiones recolectores han «brillado por su ausencia» durante los últimos 15 días, transformando aceras, áreas comunes y calles en vertederos improvisados que ponen en riesgo la salud colectiva.

Las calles Segunda, Quinta, Séptima, Catorce y Primera, esta última, irónicamente, donde reside el actual alcalde del municipio, Francisco Peña, se han convertido no solo en focos de basura, sino también de contaminación visual. El deterioro ambiental ha llegado a tal extremo que el hedor en la zona se ha vuelto insoportable para los lugareños.

Los ciudadanos que acostumbran a realizar ejercicios al aire libre han optado por utilizar mascarillas para mitigar el mal olor y ante el temor fundado de contraer enfermedades respiratorias o infecciosas que podrían generar estos desperdicios. Hasta el momento, la Alcaldía de Santo Domingo Oeste no ha ofrecido detalles oficiales sobre el colapso de las rutas de recogida.

Basura

«Nos dicen que los camiones vienen mañana, pero ese ‘mañana’ nunca llega», lamentó Génesis Rosario, residente con dos décadas en el sector, quien asegura que nunca antes se había visto una crisis de basura similar.

Ante lo que califican como una evidente falta de gerencia municipal, los moradores de Villa Aura han hecho un llamado urgente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Ministerio de Salud Pública.

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A la preocupante acumulación de residuos se le suma un factor agravante: las lluvias registradas en los últimos días, las cuales podrían provocar la proliferación de mosquitos y otras plagas.

Según los denunciantes, en reiteradas ocasiones han llevado su queja vía telefónica ante la alcaldía; allí les informan que están trabajando para atender la situación, la cual, según las propias autoridades, se está repitiendo en otras zonas de Santo Domingo Oeste.