Santo Domingo.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) conocerá mañana una demanda contra el Comité del Distrito Municipal de Carretón, en la provincia Peravia, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La audiencia está pautada para celebrarse a las 9:00 de la mañana en el local del TSE, ubicado en el Centro de los Héroes.

Puedes leer: TSA emite 33 sentencias favorables a Contrataciones Públicas durante agosto

Entre los dirigentes convocados a comparecer ante el tribunal figuran Santo Gabriel Méndez Alcántara, presidente del Distrito Municipal de Carretón; Diana Mabel Santos, miembro de la Comisión de Ética y Disciplina; Yisey Santo Santo, Mabel Gabriela Méndez y Luis Alfredo Rosario; así como Rafael Pimentel y Leónidas Díaz Aristy, presidente y secretario general del Comité Municipal del PRM en el municipio de Baní.

La acción fue presentada por Ángela Melanea Gómez Polanco y Jazmín Altagracia Polanco Valdez, miembros del Partido Fuerza del Pueblo (FP).