Santo Domingo. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reafirmó este jueves su posición “firme, categórica e inquebrantable” frente al narcotráfico y cualquier otra actividad ilícita que atente contra la ley y los valores democráticos de la República Dominicana, según un comunicado publicado en sus redes sociales.

La organización política sostuvo que ha sido y seguirá siendo “implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública”, principios que, según indicó, constituyen la esencia de su identidad institucional y su compromiso con el país.

“Reconocemos y respaldamos la determinación del Gobierno dominicano en la lucha contra el narcotráfico, orientada a fortalecer las instituciones, consolidar el imperio de la ley y garantizar que toda persona responda por sus actos ante la justicia, sin excepciones ni privilegios”, expresó la Dirección Ejecutiva del PRM.

El partido oficialista también advirtió que ninguna conducta individual que transgreda la ley podrá comprometer el prestigio institucional de la organización, y reiteró que no tolerará “bajo ninguna circunstancia” a militantes o representantes que violen los principios de integridad y transparencia.

“Nuestro partido no tolera, ni tolerará, bajo ninguna circunstancia, acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden institucional”, subraya el documento. Puedes leer: El desafío de República Dominicana para sostener inversión extranjera: Descúbrelo aquí

La declaración, fechada el 16 de octubre de 2025, concluye reafirmando el compromiso del PRM con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, así como con el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia en la República Dominicana.

Comunidado del PRM / @prm_oficial

Exfuncionarios bajo investigación

La DNCD informó que Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico de zonas francas, es investigado por la DEA por presunto tráfico de drogas, con una orden de arresto internacional.

Las operaciones ilícitas habrían ocurrido entre 2003 y 2019, y Jorge-Puras fue desvinculado de su cargo mediante el Decreto 273-25 tras la notificación de las autoridades estadounidenses.

También está vinculado Gaspar Antonio Polanco Virella, exdirector de Servicios Públicos del Distrito Nacional y miembro de la escolta del expresidente Hipólito Mejía.