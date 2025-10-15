El ex asesor del Poder Ejecutivo, Fabio Augusto Jorge-Puras, investigado por narcotráfico, es vinculado a una red internacional que venía operando en el país desde la época del convicto Quirino Ernesto Paulino Castillo y por la que han sido procesadas varias personas, incluyendo al exdiputado Miguel Gutiérrez, quien cumple una condena de 16 años de prisión en Estados Unidos.

Una fuente de alto nivel ligada a la investigación da cuenta de que el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración de Control de Drogas (DEA), llevaban varios años investigando la red, y meses a los actuales extraditables.

El investigador explicó a El Nacional que los casos de los extraditables de Santiago responden a una red internacional de narcotráfico de la que forman parte el ex diputado Miguel Gutiérrez, el reconocido gallero Chino Domínguez y los más recientes Fabio Jorge y Gaspar Polanco.

Los dos últimos extraditables aceptaron los cargos y están en trámites de extradición.

Fabio Augusto Jorge-Puras vinculado a red internacional de narcotráfico desde la época de Quirino Paulino Castillo

Añadió que las pesquisas incluyen personas de alto vinculados al crimen organizado en la región norte del país.

Las autoridades sostienen que la existencia de esa estructura ha operado con continuidad en el tiempo y que habría mantenido nexos con sectores de poder político y económico del país.

La DEA y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida están investigando a Fabio Augusto Jorge Puras, quien hasta mayo de este año se desempeñó como asesor del Poder Ejecutivo para las zonas francas. La información fue confirmada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que indicó en un comunicado que ha estado colaborando de manera activa «desde hace varios meses» con la DEA en esta investigación.

Jorge Puras es actualmente el tesorero de las Águilas Cibaeñas.

El otro dominicano investigado es Gaspar Antonio Polanco Virella, quien en 2020 se desempeñaba como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Según las investigaciones, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre 2003 y 2019. Jorge-Puras fue desvinculado de su cargo mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego de que las autoridades estadounidenses informaran a la DNCD sobre la investigación.

Exdiputado condenado por narco

El pasado año, el exdiputado del Partido Revolucionario Moderno Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, integrante de la red, fue condenado a 16 años de cárcel

El exlegislador fue sentenciado a 192 meses de prisión por cada cargo del que fue acusado, pero tras ser otorgada una condena recurrente, Gutiérrez solo cumplirá 16 años de cárcel y quedará bajo la custodia de un alguacil de los Estados Unidos.