El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) declaró hoy que esa organización no responderá la acusación de Francisco Javier García de que esa organización prepara una campaña de descrédito contra la Junta Central Electoral y que esta acción contaría con la anuencia del candidato presidencial Luis Abinader.

José Ignacio Paliza dijo que tampoco el PRM se referirá a la denuncia de que Abinader apoyaría una supuesta campaña sucia contra Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD.

Ayer el jefe de estrategia de la candidatura de Castillo afirmó que han tenido constancia de la elaboración de un plan que procura desacreditar a los miembros de la Junta Central Electoral (JCE).

“Ese plan está orquestado por Luis Abinader con la anuencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y será puesto a rodar a partir del mes de enero”, dijo.

García, ministro de Turismo, fue reiterativo en que no es la primera vez que Abinader intenta desacreditar a la JCE. “Luis es reincidente”, aseguró el político quien dijo que en el año 2016 Abinader alegadamente cuestionaba a las autoridades de la JCE.

“Las elecciones de 2016 quedaron 62 a 36, lo más lógico era que ese candidato se retirara a su casa y felicitara al ganador, cosa que no ocurrió”, dijo el dirigente peledeísta, que ha dirigido las campañas del presidente Danilo Medina y de Leonel Fernández, quien ha sido presidente tres veces.

Paliza dijo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no responderá las acusaciones en su contra del jefe de estrategia del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD.

Paliza señaló que lo mismo se hizo en el pasado contra el que fuera máximo líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña, y todo para menguar sus fortalezas electorales.

“El Partido Revolucionario Moderno no responderá las acusaciones hechas por Francisco Javier García, bajo el entendido de que nosotros somos hijo de una familia revolucionaria cuyo padre es José Francisco Peña Gómez, quien injustamente fue vilipendiado, atacado y ofendido con el único propósito de menguar sus fortalezas electorales, siendo víctima de una campaña sucia que marcó la sociedad dominicana”, expresó.

Nosotros no somos hijos de esa práctica, sino todo lo contrario”, dijo Paliza para agregar que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está enfrascado en una lucha sin cuartel por el segundo lugar en la contienda electoral y mientras tanto no se defina esa realidad política el PRM no sabe con quien discutir sobre el futuro de República Dominicana.

De esa manera dejó entrever que las acusaciones del estratega de campaña García forman parte de la lucha del PLD por el segundo lugar en la carrera política del país.

UN APUNTE Acusación

De acuerdo a Franciso Javier García, el candidato presidencial del PRM es reincidente en la práctica de supuestamente orquestar campañas sucias contra sus adversarios. Dijo que la campaña incluiría la JCE y a Castillo.

“El Partido Revolucionario Moderno no sabe todavía con quien discutir sobre el futuro del país en el marco de un proceso electoral, por tanto hoy nuestra principal conversación es con el pueblo dominicano a quien a diario le hacemos propuestas, planteamientos y construimos junto a ellos una propuesta de gobierno que encabezará el compañero Luís Abinader, pero en sentido general no queremos responder al planteamiento hecho por el PLD, además al fin y al cabo ellos hoy se están ‘gardeando’ solos”, declaró el presidente del principal partido de la oposición.