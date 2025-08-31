Articulistas

PRM: socios y accionistas

Danilo Cruz Pichardo

El doctor Abraham Bautista Alcántara, expresidente de la Cámara de Diputados, dijo recientemente que el Partido Revolucionario Dominicano, convertido posteriormente en PRM, fue una organización política de compañeros y dirigentes, pero ahora lo que tiene es socios y accionistas.

Quien suscribe había pensado en esa transformación en el hoy partido oficialista, pero el otrora dirigente revolucionario, legislador yabogado de la República ha utilizado vocablospropios y precisos, para definir lo que es hoy el PRM, que me ha motivado a escribir este artículo.

 Tengo que precisar, sin embargo, que esa entidad no responde a las características que definen a un partido, al carecer de ideología, falta de demandas sociales y propuestas programáticas. Aunque tiene estatutos, los principios éticos brillan por su ausencia y sus organismos no se reúnen.

El líder de la organización, aunque sea circunstancial, es Luis Abinader, a quien nunca se le ha visto usar el término “compañero” para dirigirse a otros miembros de la agrupación.

 Su alegato descansa en que es el presidente de todos los dominicanos, una versión que no se corresponde a la verdad.

Se trata del presidente de la oligarquía dominicana, que reparte migajas en segmentos de clase baja, como son los bonos, los cuales no sacarían a ningún ciudadano de la pobreza.

La pobreza se combate con empleo e inversiones en salud y educación para ofrecer servicios públicos de calidad.

El gabinete del presente gobierno está constituido por no menos de un 90% de empresarios, con la agravante de que la mayoría se desenvuelve en áreas afines a sus negocios, lo que genera conflictos de intereses.

Algo más: muchos de los funcionarios son socios en diferentes compañías privadas y para colmo se les ha designado al frente de fideicomisos, como son los de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina y el Proyecto de DesarrolloTurístico Cabo Rojo, de Pedernales, donde Abinader puso a Celso Marranzini y Frank Rainieri, respectivamente.

Erróneamente han calificado a Luis Abinader de ser un hombre bien intencionado. Si tuviera buenas intenciones no creara fideicomisos, usados siempre para traspasar patrimonios estatales a sectores privados.

Que lo explique el presidente: ¿Qué ventajas ofrecen los fideicomisos? ¿Quién los pidió? ¿La población sabe en qué consisten?

Bien intencionado es Andrés Manuel López Obrador que al llegar a la Presidencia de México halló 119 fideicomiso y los eliminó todos.

“El que quiera levantar empresas que use su dinero”, dijo. También Xiomara Castro, presidenta de Honduras, encontró 19 fideicomisos y todos fueron disueltos. Sin embargo, López Obrador ni Xiomara Castro son empresarios y no tienen socios ni accionistas.

Despierta sospecha que ninguno de los fideicomisos dominicanos está dirigido por gremios de trabajadores ni de profesionales, todos están vinculados a hombres de negocios. Y algunos, inclusive, con no muy buena reputación, que por donde quiera que pasan dejan problemas.

Solo en un país, como el nuestro, se denomina “bien intencionado y transparente” a un presidenteque nos está metiendo en un problema con elfestival de empréstitos, que comprometen la soberanía.

Se toman préstamos para pagar préstamos e intereses, lo que es un círculo vicioso que algunos economistas califican como “Juego Ponsi”.

La otra partida regularmente se utiliza para completar un presupuesto deficitario, que se destinaa gastos corrientes, sobre todo a una nómina hipertrofiada, con miles de botellas y diplomáticos, que son hijos y nietos de socios y accionistas de la oligarquía dominicana.

