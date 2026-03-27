Santo Domingo.– La procuradora general (fiscal), Yeni Berenice Reynoso, abogó por la aplicación de metodologías innovadoras de investigación para enfrentar los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, considerados como precedentes del lavado de activos según la Ley 155-17.

Reynoso planteó la necesidad de fortalecer las estrategias contra los crímenes medioambientales al ofrecer las palabras de bienvenida en el Foro de Justicia por la Vida Silvestre, organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), junto al Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC).

Advirtió que los delitos ambientales están estrechamente vinculados a estructuras del crimen organizado, que operan con las mismas rutas, contactos y métodos utilizados en actividades como el narcotráfico.

“La vida silvestre es el tejido mismo de la seguridad humana. Cuando una red criminal extrae una especie endémica o contamina un río, no solo roba biodiversidad, también socava el hogar común de la humanidad”, expresó la procuradora.

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Vínculos con crimen organizado

Asimismo, alertó sobre el impacto del narcotráfico en los ecosistemas, especialmente por el uso de precursores químicos, cuyo efecto sobre la vida silvestre calificó como “devastador”.

En tanto, el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), el general de brigada del Ejército, Ángel Alfredo Camacho Ubiera, destacó la relevancia del foro para la seguridad nacional.

“El combate a estos delitos no solo implica proteger especies o ecosistemas, sino enfrentar redes criminales que amenazan la estabilidad de nuestras naciones”, sostuvo.

Durante el encuentro se desarrollaron sesiones técnicas y ejercicios prácticos centrados en la investigación del crimen organizado, las rutas de tránsito del delito transnacional y la integración de inteligencia financiera.

Intercambio regional

También se abordaron los avances y desafíos institucionales del Senpa, así como la problemática de la extracción y comercio de plantas amenazadas en la reserva de la biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, expuesta por representantes del Grupo Jaragua.

La actividad, celebrada del 24 al 26 de marzo en un hotel del Distrito Nacional, reunió delegaciones de Honduras, Colombia, Guyana y República Dominicana, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer la persecución de los delitos contra la vida silvestre en contextos de criminalidad organizada.

En el acto inaugural participaron además los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Osvaldo Bonilla, así como el procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.