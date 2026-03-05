Procuraduría destaca 43 sentencias contra redes de trata y tráfico de migrantes en tres años

Santo Domingo. – La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas informó este jueves que en los últimos tres años se han obtenido 43 sentencias condenatorias en distintos tribunales del país contra integrantes de redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, ofreció los detalles durante su participación en el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, titulado “Ciencia e Innovación contra el Crimen: Retos Contemporáneos de la Investigación Criminal”, actividad que forma parte del Plan de Modernización y Tecnificación de la Policía Nacional de la República Dominicana.

Bejarán destacó que las sentencias representan avances importantes en la lucha contra estas estructuras criminales, gracias al trabajo conjunto entre diferentes instituciones del sistema de justicia.

“Se han sentado precedentes importantes que nunca se habían logrado en la República Dominicana”, afirmó la funcionaria.

Trabajo interinstitucional

La procuradora subrayó que los resultados han sido posibles mediante la coordinación entre organismos nacionales e internacionales, el intercambio de información y la colaboración permanente entre entidades encargadas de la investigación y persecución del delito.

Asimismo, exhortó a las unidades especializadas a adaptar sus métodos de investigación frente a las nuevas modalidades criminales, particularmente aquellas vinculadas al cibercrimen.

“Identifiquemos quiénes están detrás de esas estructuras”, expresó, al enfatizar la importancia de fortalecer la comunicación, la cooperación jurídica internacional y el trabajo articulado entre instituciones.

Nuevos retos del crimen organizado

Bejarán explicó que muchas estructuras criminales utilizan criptomonedas para el lavado de activos o para facilitar el movimiento de recursos financieros provenientes de actividades ilícitas.

En ese sentido, sostuvo que la investigación criminal moderna requiere el uso de herramientas científicas, tecnológicas y de inteligencia para enfrentar la criminalidad organizada.

“En la investigación criminal contemporánea no basta con reaccionar al delito; es necesario anticiparlo, comprender su arquitectura y desmantelar su economía”, afirmó.

Avances legislativos

La titular de la PETT, con más de 20 años de trayectoria en el Ministerio Público, también resaltó los avances legislativos en materia de trata de personas.

Indicó que entre 2024 y 2025 la legislación fue modificada para introducir cambios significativos, entre ellos la imprescriptibilidad del delito, el aumento de las penas y la diferenciación entre autores y cómplices, aspectos que no estaban claramente establecidos en la normativa anterior.