Arajet recibe su nuevo avión 14 «Salto de Jimenoa»

Santo Domingo.– La aerolínea dominicana Arajet anunció la incorporación de una nueva aeronave a su flota, alcanzando un total de 14 aviones en operación.

El nuevo equipo, un Boeing 737 MAX 8, llegó al país a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas y fue bautizado con el nombre “Salto de Jimenoa”, en homenaje al reconocido atractivo natural ubicado en Jarabacoa.

Con este nombramiento, la aerolínea continúa su iniciativa de identificar sus aeronaves con lugares emblemáticos del patrimonio natural dominicano, con el objetivo de proyectar internacionalmente estos destinos y destacar la riqueza ambiental del país.

El Salto de Jimenoa es uno de los principales atractivos turísticos de la zona montañosa de Jarabacoa. Sus cascadas y senderos rodeados de abundante vegetación lo convierten en un punto de referencia para el ecoturismo y las actividades de aventura en la región.

Durante el acto, el fundador y director ejecutivo de Arajet, Víctor Pacheco Méndez, destacó que la llegada de esta aeronave fortalece la expansión operativa de la empresa y su compromiso con la conectividad aérea del país.

Asimismo, el senador de La Vega, Rogelio Genao, valoró la iniciativa al señalar que este tipo de acciones contribuyen a promover los destinos turísticos del interior y a posicionar a la República Dominicana en el mercado internacional.

Desde el inicio de sus operaciones en 2022, Arajet ha ampliado su red de rutas hacia diversos destinos en América y el Caribe, apostando por una flota moderna y eficiente que favorece la conectividad y el crecimiento del turismo en el país.