Procuraduría inaugura centro integral de justicia en Haina

SANTO DOMINGO.– Para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso encabezó este martes la inauguración de la sede que aloja la Fiscalía Comunitaria de Haina, San Cristóbal, un Juzgado de Paz y las unidades especializadas de atención a la mujer y la niñez.

Centro integral de justicia en Haina

El centro integral de acceso a la justicia de Haina, ubicado en la calle El Seguro, casi esquina Carretera Sánchez Vieja, incluye una Fiscalía Comunitaria, un Juzgado de Paz, una Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, además de una Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.

Respuesta a una demanda ciudadana

La procuradora Reynoso destacó que los residentes del municipio de Haina reclamaban un espacio que les permitiera no tener que trasladarse a la sede de San Cristóbal para recibir los servicios del Ministerio Público.

“Hoy nos encontramos en el municipio de Haina, esta es una tierra laboriosa, cuya historia está tejida con esfuerzo diario de hombres y mujeres que se levantan a luchar por un futuro mejor; este municipio es vital para la industria y el desarrollo, no solo de la provincia, sino también de la República Dominicana”, expresó.

Un Ministerio Público cercano y eficiente

Resaltó que el municipio, que trabaja con dignidad y tesón, “merece un Ministerio Público que esté a la altura de este pueblo, un Ministerio Público cercano, accesible, honesto y eficiente”.

Autoridades presentes en la inauguración

En el acto participaron la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama; el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho; la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia (Dinnaf), y la fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana.

También asistieron Pura Casilla, gobernadora provincial de San Cristóbal; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD; el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional; el senador Gustavo Lara; el alcalde de Haina, Osvaldo Ramírez, y el procurador de corte Faustino Pulinario, titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal. Entre los invitados estuvo el presidente del Grupo SIN, Fernando Hasbún, oriundo del municipio.

Bendición del local y próximos proyectos

El sacerdote José Lugo, párroco de la Parroquia San Agustín de Haina, bendijo el local que pertenece al SNS, institución que lo puso al servicio del Ministerio Público.

La procuradora Reynoso sostuvo que el Ministerio Público tiene proyectado seguir abriendo otros centros de atención integral en diferentes puntos del país.