SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público anunció nuevas incautaciones millonarias vinculadas al imputado Isidoro Rotestán Clase y a sus testaferros, en la fase final de las investigaciones contra la red internacional de narcotráfico desarticulada mediante la Operación Búfalo NK.

Según el órgano persecutor, fueron ocupados 6 autobuses valorados en RD$24.4 millones, así como 4 embarcaciones y 7 inmuebles con un valor aproximado de RD$60 millones.

Previamente, ya se habían confiscado a Rotestán Clase otras propiedades, entre ellas una finca en Puerto Plata, vehículos de lujo, dinero en efectivo, un centro de bebidas y car wash, además de un penthouse en Bella Vista y un apartamento en otro sector del Distrito Nacional.

El proceso judicial también resultó en condenas contra José Antonio Toribio, Juan Bolívar Hernández, Robert Nicolás Acosta Adames, Severiano Núñez Pichardo y Maritza Flete Santana, quienes admitieron su responsabilidad penal. Las sentencias abarcan delitos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos, asociación de malhechores y violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas y Municiones. En total, se establecieron nueve condenas.

Procuraduría y DNCD

La Operación Búfalo NK, desplegada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público con apoyo de la DNCD, Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de EE.UU., desmanteló una red criminal que operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando embarcaciones para transportar drogas a gran escala.

El operativo movilizó a 17 fiscales en acciones simultáneas en Puerto Plata, Nagua, San Pedro, Hato Mayor, La Romana y el Distrito Nacional.