Santo Domingo, Rep. Dom. – El programa Migrantes, conducido por la periodista Millizen Uribe y producido por Gelen Gil, dedicó su más reciente episodio al legado sirio, libanés y palestino en la República Dominicana, llevando a la audiencia por un recorrido generacional sobre estas familias y su incidencia en la historia, la economía y la cultura nacional.

Una comunidad marcada por trabajo, resiliencia y espíritu emprendedor

En esta entrega sobre la migración sirio-palestina-libanesa al país se abordan la cultura, la historia y los aportes de esta comunidad, donde sobresalen el trabajo, la honestidad y el empuje emprendedor.

A través de documentos históricos, testimonios y relatos familiares que se convierten en memoria viva, Migrantes muestra cómo estas personas se integraron a un pueblo que les acogió, preservando su identidad mientras contribuían al desarrollo local.

Por qué migraron: precariedad, persecución y búsqueda de un mejor destino

Huían de la precariedad económica, de la persecución política del Imperio otomano y de la represión religiosa.

“La migración fue provocada porque las familias no querían enviar a sus hijos a pelear por una causa que desconocían, por lo cual decidieron mandarlos a América”, explicó el comunicador y médico dominicano de raíces libanesas, Julio Hazim.

Aportes determinantes al desarrollo económico, social y cultural

Desde su llegada a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, los también llamados “árabes” tuvieron notable incidencia en sectores como el comercio, el emprendimiento, la vida social, la medicina y la filantropía.

El presidente del Club Libanés Sirio y Palestino, José Yamil Attias, afirmó que este desplazamiento “trajo a República Dominicana una migración positiva”, recordando que las principales industrias del país, así como figuras políticas y empresariales, descienden de sirios, libaneses o palestinos.

Una narrativa respetuosa sobre identidad, integración y diversidad

Con un enfoque periodístico y una narrativa respetuosa, Millizen Uribe, conductora del programa, traslada a la audiencia a través de historias que muestran la riqueza que aporta la diversidad y la singularidad de cada cultura.

“De manera particular, este episodio rescata las vivencias de descendientes árabes, poniendo en valor sus tradiciones y su esfuerzo de integración”, señaló Uribe, también coproductora del espacio.

Memorias familiares que conectan orígenes, identidad y país

La serie documental recoge historias profundamente humanas, cargadas de recuerdos, reencuentros y esperanza. Entre ellas, la del embajador dominicano en Turquía, Elviz Alam, quien relató cómo la inquietud por conocer sus raíces lo llevó, en 1997, a viajar al Líbano para reencontrarse con su identidad familiar y ponerle rostro e historia a relatos que hasta entonces vivían solo en su memoria.

Herencia cultural y gastronómica que perdura

En el plano cultural, estos migrantes han conservado sus tradiciones, celebraciones y valores, mientras construyen nuevas identidades.

Su riqueza gastronómica sigue viva, convirtiendo cada comida en un encuentro donde sabores, memoria y familia se entrelazan.

Raíces árabes que se integran a la identidad dominicana

Andy Dahuajre, Dilcia Lama, Arturo Arbaje, Awa Darwiche, Abraham Arbaje Sido, Mustafá Kazzas, Oneida Fadul de Lora y César Lora compartieron relatos que conectan sus raíces familiares con la identidad dominicana, evidenciando cómo el espíritu emprendedor de estas familias, junto con la solidaridad del pueblo dominicano, ha contribuido a una nación abierta, diversa y enriquecida por el intercambio cultural.

Un compromiso por narrar historias que fortalecen la memoria nacional

En cada entrega, el programa promueve de manera respetuosa la historia y la diversidad de las culturas que enriquecen y fortalecen la identidad dominicana.

“Buscamos resaltar la solidaridad del pueblo dominicano, pero también la resiliencia, la integración y el enriquecimiento multicultural que cada población ha legado en República Dominicana, destacando la diversidad como un pilar nacional”, expresó Gelen Gil, productora general de Migrantes.

Sobre la serie

Migrantes documenta la migración de doce países hacia la República Dominicana, entre ellos España, Italia, China, Francia, Japón, Colombia, Cuba, Venezuela, Haití, la comunidad judía y la sirio-libanés-palestina.

El programa se transmite cada sábado, a las 9:00 p.m., por Telesistema, Canal 11, y está disponible en su canal de YouTube @MigrantesRD.