Santo Domingo.-Este domingo se esperan lluvias leves en la mañana, asociadas al transporte de nubosidad por el viento del noreste, mientras que en la tarde habrá posibles tronadas en poblados del suroeste, sureste y la cordillera Central hasta primeras horas de la noche.

De esta manera lo pronostica el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), entidad que señaló que las temperaturas estarán agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana.

Temperaturas

La entidad de pronóstico meteorológico indicó que se sentirán temperaturas agradables principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.

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En ese sentido, las temperaturas mínimas estarán entre 19 °C y 21 °C y las máximas entre 28 °C y 31 °C.

El lunes

Para el lunes, la institución de pronóstico meteorológico señaló se espera un cielo con nubes dispersas en la mayoría de las provincias.

De igual modo, habrá lluvias leves en poblados del noreste, norte, Valle del Cibao y la cordillera Central, a lo largo del día y horas de la noche.

En esta semana se produjeron lluvias intensas en gran parte del país, por lo que tanto Indomet como el Centro de Operaciones de Emergencias emitieron alertas en varias provincias, ante el riesgo de inundaciones por crecidas de ríos y cañadas. En la capital se inundaron calles y en algunas localidades se desbordaron afluentes.