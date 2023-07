Propuesta Abinader

A 23 días de cumplirse tres años de gestión del presidente Abinader, continuando con 2 de 9 artículos, 2 correspondencias, y reflexión final a través de los cuales se analiza la implementación propuesta “Acceso a una salud universal como derecho. Causas y efectos, que escribo con pesar y que nunca hubiese querido haber escrito, lo escribo solo para la historia y como lección aprendida.

La salud no tiene precio, pero si tiene un costo que alguien debe financiar.

La República Dominicana es el único país en el Continente América que establece por ley como se financia la salud del 100% de la población del país categorizada en tres Regímenes de Financiamiento, estableciendo quienes la financian y la metodología diseño del cómo y que son: Contributivo, Subsidiado y Contributivo Subsidiado.

Si en verdad el objeto de la Reforma del Sector Salud del año 2001 fue el 100% de la población del país, el énfasis estuvo focalizado en el trabajador informal y su familia, por lo que el gobierno de República Dominicana se agenció préstamo por aproximadamente US$ 117 millones.

Tomando en consideración que en el país el trabajador informal representa aproximadamente el 56% de la Población Económicamente Activa (PEA) segmento de población categorizado en dos Regímenes de Financiamiento: a) Contributivo Subsidiado aproximadamente entre el 30 y 35% de la población total en que el Estado suple la falta de empleador (nunca iniciado en 22 años de promulgada la ley) y b) Subsidiado aproximadamente entre el 30 y 35% de la población total del país, en el que el Estado asume el financiamiento total tanto de salud como de pensión (iniciado de manera irregular).

A pesar de que estas leyes establecieron un plazo de 10 años para su implementación (no modificación, ya que modificación es ajuste de la ejecución si fuera necesario, pero como no se ha iniciado no hay nada que ajustar) a 22 años de ser promulgadas, apenas se ha implementado en lo referente al trabajador formal Régimen Contributivo (valor agregado), aproximadamente el 40% de la población total del país.

Tres elementos básicos son necesarios para la implementación de estas leyes y propuesta salud presidente Abinader y son:

Voluntad política, Capacidad de gestión de los principales funcionarios del sector salud y que los recursos económicos se asignen por capitación en la ley de Presupuesto General del Estado.

Dr. Daniel Guzmán