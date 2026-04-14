Con las múltiples reformas a que ha sido sometida la Constitución, hablar de nuevas modificaciones, aunque sea para corregir distorsiones, no deja de generar ciertas suspicacias, sobre todo políticas.

Por ser puramente técnica, el señalamiento con que el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, sustenta una revisión de la Carta Magna, es digno de ponderarse.

Estévez entiende que para completar la mayoría calificada mínima (nueve de trece miembros) se debe que contemplar una fórmula para sustituir a los miembros que no puedan participar en audiencia debido a una excusa válida.

Según Estévez Lavandier no hay que pensar en nuevas designaciones sino facilitar que jueces de otras cortes o jubilados puedan ocupar transitoriamente la vacante.

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La fórmula, que no parece tan complicada, ayudaría a agilizar las labores del Tribunal Constitucional.