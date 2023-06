Propuestas de Bukele

El presidente de El Salvador Nayib Bukele, en su discurso del 1 de junio ante la Asamblea Legislativa, presentó tres propuestas que han causado mucha sorpresa en todo el mundo.

Su primera propuesta busca organizar la división política administrativa de El Salvador, reduciendo las Alcaldías de 262 a 44 en todo el país, para eficientizar el uso de los recursos, prevenir su mal uso y así lograr una distribución más equitativa y reducir la carga presupuestaria, los municipios se convertirían en distritos que a su vez integrarían las nuevas 44 alcaldías.

El Salvador tiene una superficie total aproximada de 21,040 kilómetros cuadrados, fragmentados en 14 departamentos, que se subdividen en 262 municipios que son gobernados por los Concejos Municipales, elegidos cada tres años de manera directa.

La segunda propuesta persigue reducir a 60 los diputados que conforman la Asamblea Legislativa, actualmente esa asamblea consta de 84 diputados, los diputados son elegidos mediante elecciones generales cada tres años.

En El Salvador las elecciones legislativas y municipales se celebraron el 28 de febrero del 2021, los diputados son elegidos por un período de tres años con posibilidad de reelección, Bukele aspira a que su propuesta sea aprobada antes de las elecciones generales del 2024.

La tercera propuesta del presidente Bukele, que considera la más importante, es el inicio de la guerra contra la corrupción, prometió que como ha combatido de manera frontal a las pandillas, combatirá la corrupción con toda la fuerza del estado y todas las herramientas legales. El presidente acentuó que la corrupción, al igual que la delincuencia, afecta todas las áreas de la vida y explicó las razones por la cual un país no puede funcionar cuando hay corrupción.

El presidente Bukele agregó además que: «La corrupción también es un problema no solo por lo que los funcionarios roban, sino porque se necesita tiempo para hacerlo, en este país los corruptos pasan pensando todo el tiempo, en cómo hacer para sacar más dinero de las arcas del estado y no gobiernan, están gobernando, pero no gobiernan y si no regresen al pasado y vean lo que se hizo en los últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años y ojo para que exista un funcionario corrupto, generalmente también hay un empresario corruptor, este en la mayoría de los casos tiene una tajada más grande incluso que el funcionario, paga un millón, para robar 10 millones».



Por: Lic. Juan Matos