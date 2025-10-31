Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que una onda tropical, en combinación con una vaguada y el flujo de viento del este, comenzará a incidir con aguaceros en el país desde la madrugada de este sábado.

Según el organismo, esta interacción atmosférica generará aguaceros dispersos a moderados con tronadas aisladas, especialmente sobre las provincias del nordeste, entre ellas María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor y La Altagracia.

Lluvias se intensificarán en horas de la tarde

Para la tarde, se espera un incremento significativo en la intensidad de las precipitaciones, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas lluvias se extenderán sobre un amplio número de provincias, abarcando las regiones este, sureste, nordeste, norte, centro y la zona fronteriza.

Entre las demarcaciones que podrían resultar más afectadas figuran La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco.

Alertas por riesgo de inundaciones

Indomet indicó que durante la noche los nublados con aguaceros y tronadas se concentrarán con mayor frecuencia en las áreas cercanas a las costas norte y sur.

Ante este pronóstico, el organismo modificó los niveles de alerta y aviso meteorológico en 15 provincias, debido al potencial riesgo de inundaciones urbanas y rurales, desbordamientos de ríos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.