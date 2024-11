Proyecto Visión 2030, busca revitalización del turismo interno en RD

El proyecto hotelero Visiòn 2030 en República Dominicana busca revitalizar el turismo nacional, construyendo más hoteles, diversificando la oferta, enfocándose en atraer a un público más joven y diverso.

A través de la promoción de destinos menos conocidos y experiencias auténticas, se espera impulsar el turismo interno con la apertura de nuevas habitaciones de hoteles.

Esta estrategia no solo busca aumentar el flujo de visitantes, sino también contribuir al desarrollo sostenible del sector turístico del país, creando más empleos.

El crecimiento que ha tenido el turismo en el país en el último año ha llamado la atención de empresarios nacionales e internacionales. Este crecimiento ha motivado a invertir en distintas provincias del país.

Uno de estos es el empresario e inversionista Edward De Valle II, quien en una entrevista para El Nacional destaca que el turismo en República Dominicana ha tenido un crecimiento muy importante para el país, contribuyendo con el desarrollo de la economía.

Manifestó que cuando entró al negocio de las inversiones en los hoteles lo veía desde otro punto de vista.

“Yo decía, es increíble que estamos continuamente atrayendo inversiones a todo el país, pero no estamos haciendo productos para nuestros ciudadanos que también pueden contribuir a ese crecimiento turístico”, explicó De Valle.

En ese sentido dijo que con el turismo nacional e internacional el crecimiento sería en un 30-40% más para el beneficio del país.

“Imagínate si tuviéramos una colaboración entre turismo internacional y turismo nacional, el crecimiento que tenemos actualmente de ingresos por temas de turismo serían un 30-40% más. O sea, el país se beneficiaría muchísimo”, expresó.

Rememoró que para muchos inversionistas extranjeros la República Dominicana no era atractiva porque no todos querían poner aquí hoteles de 300, 400, 500 habitaciones.

El proyecto

De Valle dijo que el proyecto Visión 2030 es una iniciativa importante para que la economía del país siga en crecimiento, lo que se traduce en un construir un hotel a 30 minutos de cada micro o macro economía en la República Dominicana.

«Entonces, lo que queremos hacer nosotros en República Dominicana, como Grupo De Valle, es tener una visión que se llama 2030, y es poner un hotel a 30 minutos de cada micro o macro economía en lo que es República Dominicana. Y lo estamos haciendo porque actualmente ya tenemos tres hoteles abiertos, uno en Manzanillo, uno en Montecristi y uno en la Zona Colonial», sostuvo el empresario.

Asimismo, agregó que: «Estamos en el cuarto piso de la Quinta Puerto Plata, tercer piso de la Quinta San Francisco de Macorís. asimismo en el tercer piso de la construcción de Juan Dolio Days Inn».

Puntualizó que el país va a contar con la primera compañía hotelera que tiene todo tipo de productos como La Quinta, Days Inn, Super 8, Wyndham Garden a nivel nacional y el internacional va a venir también a disfrutar.

“República Dominicana está creciendo, está democratizando lo que es la salud para los dominicanos. Está democratizando lo que son los productos bancarios para los que tienen acceso a bancas, carros, tarjetas de crédito, etc. Está democratizando todo lo que tiene que ver con educación”, expresó De Valle, al tiempo de señala que el proyecto Visión 2030 es un producto para los dominicanos.

Dijo que en el país se está creando una clase media, pero que hay que darles acceso a lo que tiene el resto del mundo. “Y uno de esos componentes es el turismo. Porque uno cuando llega a un nivel financiero interesante, uno de los agrados de esto es viajar”.

Manifestó que no todo el mundo tiene una visa americana para salir del país y que por esta razón está creando un producto para los dominicanos y después para todos los que quieran venir.

Cómo nace

El empresario dijo que el proyecto Visión 2030 nació accidentalmente. “Todo fue un accidente. Fue una cosa del COVID. Porque yo era dueño de medios”.

Explicó que era dueño de la revista Forbes América Latina, Newsweek América Latina, CNBC. “Yo hice eso por muchos años. Tenía medios muy grandes alrededor del mundo”.

Sostiene que en el 2016 se da cuenta que está cambiando el mundo de los medios y que estaba cansado.

“Sabes que esto es un negocio que cansa mucho. Aparte no solamente cansa a nivel físico, pero también me cansaban mucho los clientes que no le daban valor al trabajo que hacíamos nosotros”.

Un apunte

Habitaciones

El proyecto estima que son 300 millones de dólares en hoteles, con un total de 4,000 habitaciones. Valoró el apoyo del Gobierno a través del Ministerio de Turismo.

“Que esa visión de verdad que la han hecho muy bien. Y el actual presidente que tenemos ha ayudado muchísimo porque, desde un punto de vista internacional, él nos da confianza a nosotros en venir aquí”.