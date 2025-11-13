PRSC pide al Gobierno políticas integrales para enfrentar el alto costo de la vida

Santo Domingo.– El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), advirtió que el alto costo de la vida se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los dominicanos y llamó al Gobierno del presidente Luis Abinader a enfrentar el problema mediante políticas públicas integrales, y no con “medidas aisladas ni paliativas”.

Antún Batlle señaló que el incremento sostenido en los precios de los alimentos, la energía y los servicios básicos está afectando de manera directa el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

“El Estado debe asumir un rol más activo en la regulación y vigilancia de los mercados, ya que muchos productos aumentan de precio sin justificación clara, alimentados por cadenas de intermediación que encarecen los mismos”, expresó.

El dirigente reformista consideró que el Gobierno puede intervenir fortaleciendo los mecanismos de control de competencia, apoyando cooperativas agrícolas y promoviendo la venta directa del productor al consumidor.

Producción nacional y autosuficiencia

Para Quique Antún, otro eje esencial es la producción nacional, debido a que el país “depende en exceso de las importaciones de alimentos, combustibles y bienes manufacturados”.

“Mientras no logremos una mayor autosuficiencia productiva, seremos vulnerables a las fluctuaciones internacionales”, advirtió.

A su juicio, fomentar la agricultura local, la agroindustria y la manufactura ligera no solo ayudaría a reducir los precios, sino que también “generaría empleo y dinamizaría las economías rurales”.

Política energética y transición renovable

El presidente del PRSC subrayó la importancia de una política energética sostenible, recordando que el costo de la electricidad y los combustibles impacta a todos los sectores productivos.

“Por ello se impone acelerar la transición hacia fuentes renovables y revisar la estructura tarifaria para hacerla más justa y transparente”, sostuvo. “Un país con energía cara y poco confiable no puede aspirar a tener una economía competitiva ni una vida asequible para su población”, añadió.

Salarios, formalización y educación financiera

Antún Batlle también abogó por una revisión profunda de la política salarial, al considerar que los aumentos nominales del salario mínimo muchas veces no compensan la inflación real.

Señaló que se hace necesario “establecer un sistema de indexación salarial que preserve el poder de compra de los trabajadores y garantice un ingreso digno”.

Asimismo, llamó a incentivar la formalización laboral, recordando que la mayoría de los dominicanos trabaja en la informalidad, “sin protección ni beneficios”.

El líder del PRSC resaltó que la educación financiera y el fortalecimiento de las políticas sociales deben ser herramientas clave. En ese sentido, pidió al Gobierno impulsar programas que orienten a las familias sobre cómo administrar sus ingresos, reducir deudas y aprovechar mejor los subsidios disponibles.

“Los subsidios, por sí solos, no resuelven el problema”, afirmó, al tiempo que subrayó que estos “deben ser temporales y focalizados, no una práctica permanente que sustituya la productividad”.

Transparencia y compromiso nacional

Antún Batlle exhortó a las autoridades a combatir con firmeza la ineficiencia y el gasto público innecesario, señalando que “cada peso malgastado en burocracia o corrupción es un peso que se le quita a la población”.

Aseguró que la transparencia y la planificación deben convertirse en pilares de la gestión económica.

“Enfrentar el alto costo de la vida no es tarea de un solo sector. Es un compromiso nacional que exige visión, coordinación y liderazgo”, puntualizó el presidente del PRSC.

Finalmente, expresó su confianza en las capacidades del país: “La República Dominicana tiene los recursos y el talento necesarios para hacerlo, por lo que solo falta la voluntad política de transformar las estructuras que encarecen la vida y limitan las oportunidades del pueblo”.