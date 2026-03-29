Santo Domingo.– La Semana Santa 2026, que se celebra del 29 de marzo al 5 de abril, movilizará a miles de dominicanos hacia distintos puntos del país, en uno de los períodos de mayor desplazamiento del año, por lo que las autoridades activaron un amplio operativo de prevención y seguridad.

El plan, denominado “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026”, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y se ejecutará desde el jueves 2 de abril a las 2:00 de la tarde hasta el domingo 5 a las 6:00 de la tarde, con presencia en carreteras, playas y balnearios.

“A través de este operativo se pondrán en marcha acciones estratégicas que permitirán responder ante cualquier emergencia”, expresó el director del COE, Juan Manuel Méndez.

Vigilancia en carreteras y más de 8,000 inspecciones

En materia de movilidad, las autoridades reforzarán la seguridad en las principales vías del país, donde se registra el mayor número de incidentes durante el asueto.

Imagen ilustrativa generada por IA

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció más de 8,000 inspecciones vehiculares entre el 30 de marzo y el 2 de abril, con un despliegue en las 32 provincias, organizadas en 10 regiones y 20 puntos estratégicos, con apoyo de la DIGESETT, COMIPOL y la Cruz Roja Dominicana.

Balnearios habilitados y restricciones

La Defensa Civil informó que estarán habilitados 478 playas y balnearios en todo el país, mientras que 267 permanecerán cerrados por ser considerados de alto riesgo.

Las autoridades recomiendan verificar previamente los lugares autorizados y respetar las indicaciones de los organismos de socorro para evitar incidentes.

Prohibidas fiestas y venta de alcohol el Viernes Santo

El Ministerio de Interior y Policía dispuso la prohibición de fiestas masivas en playas, ríos y balnearios, así como la instalación de tarimas u otras estructuras, durante todo el período del asueto.

Además, se estableció la prohibición total de venta de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo (3 de abril).

Salud y prevención

El Ministerio de Salud Pública activó acciones para reducir intoxicaciones y reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario durante estos días.

Las autoridades reiteran que la prevención es clave, por lo que exhortan a la población a no conducir bajo efectos del alcohol, supervisar a menores en playas y ríos, y actuar con prudencia.

Antes de viajar, también recomiendan revisar el vehículo, confirmar que el destino esté habilitado y comunicar a familiares el lugar de destino.

La Semana Santa es uno de los períodos de mayor movilidad en el país, por lo que el éxito del operativo dependerá tanto del despliegue oficial como del comportamiento responsable de la ciudadanía.