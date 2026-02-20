República Dominicana está lejos de ser uno de los países más desarrollados de la región, pero los 500 millones de dólares que anunció Google que invertirá en la construcción del primer puerto digital fuera de Estados Unidos resalta factores tan importantes como la estabilidad, la confianza y la seguridad en todos los aspectos.

Razón de sobra ha tenido el presidente Luis Abinader al señalar que la inversión del apenas octavo puerto digital que instala el consorcio marcará un punto de inflexión para el desarrollo económico y tecnológico en el país al generar empleos especializados y atraer nuevas industrias vinculadas a la economía del conocimiento.

Es una inversión que debe celebrarse en la medida que el puerto significará, como dijo el mandatario, más velocidad, más seguridad, más resiliencia y más oportunidades para el país.

Y por supuesto, más empleos y más recursos para el Estado.