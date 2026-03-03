Washington.- La Gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González-Colón afirmó este martes que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico “está más cerca” de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, ya que “ha demostrado ser un lugar estratégico y creo que ya estamos listos para esa transición».

“Hemos demostrado que queremos ser un estado y lo vamos a seguir luchando. Es la voluntad del pueblo”, aseguró la Gobernadora en el Congreso de Estados Unidos durante la Segunda Cumbre de Igualdad y Estadidad de Puerto Rico, tras recordar que los puertorriqueños han votado en cuatro plebiscitos a favor de convertirse en estado.

González-Colón contó que se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace dos semanas y, aunque aseguró que “no voy a vulnerar la confidencialidad de mis conversaciones con él, puedo decir que hasta ahora todo lo que le he pedido, me lo ha concedido«.

“Hablamos de muchas cosas, y lo voy a dejar ahí”, concluyó.

La gobernadora, que llegó al cargo el 2 de enero de 2025, es una de las figuras centrales del movimiento estadista en la isla, que pretende que Puerto Rico se convierta en un estado más de Estados Unidos y que puede tener derechos como el voto presidencial y tener senadores y representantes con voto completo en el Congreso.

Puerto Rico es un territorio no incorporado desde 1898, con ciudadanos estadounidenses pero sin voto federal pleno.

González-Colón, que considera la estadidad como “prioridad de política pública” y “mandato democrático”, defendió que “los puertoriqueños estamos preparados para convertirnos en estado».

Acudió este martes al Congreso para pedir “que respete el mandato de los votantes de Puerto Rico” y recordó que “hay más puertorriqueños viviendo en la nación continental, más de cinco millones, que en la isla que hay 2,8 millones de habitantes».

La Gobernadora consideró que “lo ocurrido en Venezuela crea una oportunidad para Puerto Rico, por la nueva situación en el Caribe” y concluyó lo siguiente- “nuestro próximo paso es ser un estado de la nación».

La presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico fue clave en las operaciones para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.