Tensión en Ucrania: ¿Putin desafía a Trump y a Europa con misiles?

Tras rehusar el diálogo con Donald Trump sobre un cese al fuego en Ucrania, aumenta la apuesta con la exhibición de un nuevo misil nuclear y su afirmación de que el Ejército ruso tiene cercados a más de mil combatientes ucranianos en el este del país. Además del gobernante estadounidense, que ha incrementado las sanciones económicas, el mensaje está dirigido a la Unión Europea, que busca impedir que se salga con las suyas.
¿El salvataje de EE.UU. impulsa los resultados en Argentina?
El salvataje de Estados Unidos fue crucial para esos resultados tan favorables, que parecían improbables, en las legislativas del domingo. En medio de la crisis económica que sacude a Argentina el panorama no se despeja. Enfrentarlos con éxito será una verdadera proeza. Aunque no deba confundir la lectura del proceso, lo importante es que ganó las votaciones con alrededor de un 41 por ciento.
Rendimos homenaje al padre del olimpismo en su centenario
Como padre del olimpismo es un acto de justicia el reconocimiento preparado por el COD con motivo del centenario de su nacimiento. Sus huellas más visibles como propulsor del deporte son la creación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y la celebración de los XII Juegos Panamericanos y del Caribe. Por valiosos sus aportes hay que recordarlos siempre.