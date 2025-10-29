Tensión en Ucrania: ¿Putin desafía a Trump y a Europa con misiles?

Tras rehusar el diálogo con Donald Trump sobre un cese al fuego en Ucrania, aumenta la apuesta con la exhibición de un nuevo misil nuclear y su afirmación de que el Ejército ruso tiene cercados a más de mil com­batientes ucranianos en el este del país. Además del gobernante estadouniden­se, que ha incrementado las sanciones económicas, el mensaje está dirigido a la Unión Europea, que busca impedir que se salga con las suyas.

Javier Milie, Presidente de Argentina

¿El salvataje de EE.UU. impulsa los resultados en Argentina?

El salvataje de Estados Unidos fue crucial para esos re­sultados tan favorables, que parecían improbables, en las legislativas del domingo. En medio de la crisis eco­nómica que sacude a Argentina el panorama no se despeja. Enfren­tarlos con éxito será una verdadera proeza. Aunque no deba con­fundir la lectura del proceso, lo importante es que ganó las votacio­nes con alrededor de un 41 por ciento.

Wiche García Saleta, Expresidente del COD

Rendimos homenaje al padre del olimpismo en su centenario

Como padre del olimpismo es un acto de justicia el reconocimiento preparado por el COD con moti­vo del centenario de su nacimiento. Sus hue­llas más visibles como propulsor del deporte son la creación del Cen­tro Olímpico Juan Pablo Duarte y la celebración de los XII Juegos Pana­mericanos y del Caribe. Por valiosos sus apor­tes hay que recordarlos siempre.