¿Qué dice INABIE sobre la utilería escolar dañada encontrada en almacenes?

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE manifestó que continúa abierta la investigación que vienen realizando desde hace meses, tras encontrar miles de pantalones, zapatos, mochilas y cuadernos dañados en los almacenes utilizados para guardar la utilería escolar.

La gestión que dirige Cecilio Rodríguez desde septiembre de 2020, entiende que deben tomarse el tiempo que sea necesario para emitir un informe detallado y apegado a la verdad, sobretodo para evitar que se politice este tema.

Rodríguez, manifestó que no se había referido al tema debido a que desde su llegada se inició un proceso de peritaje para indagar todo lo relacionado a este delicado caso, al tiempo que dijo que las condiciones del momento no permitían enfocarse en otra cosa que no fuera la pandemia provocada por el covid-19 que estaba en uno de los momentos más críticos y además la prioridad era asegurar la alimentación de los estudiantes aún estando en clases a distancia.

“Desde que nos enteramos del hallazgo de mercancías dañadas en almacenes de la institución a inicios de esta gestión, se dispuso una exhaustiva investigación aún en proceso, evitando así politizar un tema tan serio y delicado que afecta a nuestros estudiantes”, aseguró.

Además, lamentó que se guardara hasta dejar que se dañase o llegara a descomponerse toda esa utilería escolar, existiendo miles de niños necesitados de esos recursos.

“Por ser un tema delicado, preferimos agotar los procesos de investigación correspondientes, sin importar el tiempo que se tome, y aunque el proceso aun no ha concluido, emitimos esta declaración oficial sin entrar en los detalles por ahora, ya que la periodista Julissa Céspedes, realizó un trabajo independiente revelando la existencia de este caso”, apuntó, del cual nosotros como institución, cuando concluyamos nuestra investigación, presentaremos el informe a la Dirección General de Ética Gubernamental, para que esa institución proceda según corresponda.