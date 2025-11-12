Santo Domingo.- La agrupación cristiana World Worship celebró con gran éxito la quinta edición de su evento anual “Que el Mundo Adore: La Noche del Espíritu Santo”, realizada el pasado 10 de noviembre en la Iglesia Tabernáculo de Adoración.

Más de dos mil jóvenes se dieron cita en una noche marcada por la adoración, la unidad y el mover espiritual, que contó con la participación especial de Grupo Grace, Cita con el Padre, Gerkin Mateo, Raisa Díaz, Matty Martínez, Cales Louima y el reconocido cantante internacional Aarón Moses, desde los Estados Unidos.

El mensaje central de esta edición se enfocó en la importancia de la santidad y la renovación espiritual de la juventud, destacando la necesidad de mantener encendida la lámpara de la fe a través del “aceite fresco” que solo Cristo puede otorgar mediante una relación íntima con Él.

Durante la jornada, se realizó un clamor por las naciones, en especial por la República Dominicana, pidiendo a Dios que continúe derramando su favor sobre el país y trayendo libertad espiritual a quienes viven en la oscuridad.

Como parte del evento, fueron reconocidos Amos Ferreras, fundador y productor ejecutivo de Camila Studio e INM Luxury, casa disquera y productora representante de World Worship, Grupo Grace y En el Cielo Worship, así como David Lewis y Rafael Tejada, integrantes de Grupo Grace, por el apoyo incondicional que han brindado al desarrollo del ministerio.

La actividad contó con la presencia de delegaciones internacionales procedentes de España, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica, reafirmando el carácter global del movimiento de adoración que impulsa World Worship.

Desde su fundación en 2016 por Amos Ferreras y Angelina Peña, World Worship ha consolidado su liderazgo dentro de la música cristiana contemporánea dominicana, con reconocimientos como el Premio El Galardón 2025 a Canción del Año por su tema “Unción en el Aire”, y colaboraciones junto a ministerios como Kairo Worship, Génesis Colón, Cales Louima, Grupo Grace y José Luis Reyes.

Con esta quinta edición de Que el Mundo Adore, busca llevar un mensaje de fe, esperanza y restauración espiritual a través de la música.

“El propósito de Que el Mundo Adore es que cada persona pueda vivir un encuentro real con Dios y entender que la adoración no tiene fronteras”, expresó el equipo de producción del ministerio.